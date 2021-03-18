Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 17 марта подешевел к иностранным валютам на европейской сессии после резкого высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

США обвинили Москву в новом вмешательстве в американские выборы в ноябре 2020 года и хотят ввести новые санкции за попытки помочь переизбранию на пост главы государства Дональду Трампу и якобы помешать Байдену на президентских выборах.

Российский рубль упал по отношению к доллару на 1,49% до 74,22 руб., по отношению к евро на 1,70%, до 88,22 руб., Снижение нефтяных котировок и укрепление доллара усилили давление на рубль.

Нефть подешевела после публикации отчета минэнерго США (увеличение запасов на 2,5 млн баррелей). Доллар торговался в плюсе в ожидании решения FOMC, а также высокой доходности десятилетних облигаций США (1,67%).

После заседания FOMC и пресс-конференции Джерома Пауэлла рубль частично отыграл потери. Доллар подешевел по всему рынку. Курс доллара снизился с 74,22 руб. до 73,55 руб.

Пауэлл заявил, что ФРС будет поддерживать экономику столько времени, сколько потребуется. Задействуем все инструменты для стимулирования экономики (печатный станок продолжит работать). Ожидает в этом году временного повышения инфляции более чем на 2%.

Сегодня, 18 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на уровне $67,40. Торги по рублю сегодня открылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль поднялась до 73,83 руб., евро/рубль — до 88,26 руб.

Заседание FOMC прошло, доходность казначейских облигаций не снижается. Доллар пытается перехватить инициативу.

Если цена на нефть восстановится до $68,16, то пара доллар останется торговаться ниже 74 рублей. В рамках коррекции ожидается умеренное снижение до уровня 73,40 руб.

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