Канберра, , 08:06 — REGNUM Модель эмбриона человека удалось вырастить из клеток кожи специалистам Университета Монаша в австралийском городе Мельбурне, 18 марта передает телеканал ABC.

По мнению исследователей, их работа будет способствовать изучению первых этапов развития эмбриона, а также даст возможность выявить причины бесплодия и выкидышей.

Ученые также отмечают, что их открытие поможет избежать проблем, связных с этическими нормами и законодательными ограничениями при использовании настоящих эмбрионов.

Как сообщило ИА REGNUM, в феврале 2018 года группа исследователей из США объявила о том, что они смогли вырастить эмбрион овцы, содержащий клетки человека.

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