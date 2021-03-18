Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем регистрировалось в предыдущие два дня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, большинство носителей были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии.

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Общее число подтверждённых случаев заражения в республике, таким образом, достигло 35 291. Из них к настоящему времени выздоровели 33 348 человек. В стационарах на лечении остаётся 640 пациентов, ещё 553 носителя лечатся в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 915 коек, занято — 640, свободно — 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,9%», — отметили в оперштабе.

За сутки также зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 750 человек.