Иркутск, , 08:03 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2020 человек, причём, восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 18 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 59 478 человек (+186 за сутки). Госпитализированы 1495 пациентов (-14 за сутки).

Выздоровели 57 164 пациентов (+206 за сутки). Ещё 251 житель Приангарья с коронавирусом скончался не от COVID-19 (+1 за сутки).

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