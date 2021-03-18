Рим, , 08:04 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 23 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 23 059 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 281 810.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 431 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 103 432.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 211 454 человека прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Италии за сутки было выявлено 20 396 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.