Москва, , 08:04 — REGNUM Курс доллара на открытии торгов 18 марта понизился на 3,5 копейки, до уровня 73,6050 рубля, после чего показал незначительный рост. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:53 мск доллар подорожал относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии на 11 копеек и достиг 73,7500 рубля (+0,15%).

К этому же времени курс евро, также открывшийся незначительным снижением, отыграл потерю и торговался по цене 88,2250 рубля — по цене предыдущего закрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль по отношению к доллару и евро практически не отреагировал на объявление Вашингтона о расширении экспортных ограничений в отношении России.

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