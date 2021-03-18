Барнаул, , 08:00 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2544 человека, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 039 человек, +18 за сутки) и ОРВИ (26 070 человек, +81 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 301 (-16 пациентов за сутки), из них 100 (-1 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2168 детей (+13 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (45 743 человек, +114 за сутки) новый вирус победили 40 869 человек (+135 за сутки).

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