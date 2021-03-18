Самара, , 08:01 — REGNUM Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля произошло в Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщатся, что рано утром 18 марта на 1062 км автотрассы М-5 «Урал» произошло столкновение грузовика и легковушки. По предварительной информации, три человека, в том числе один ребенок, получили не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель.