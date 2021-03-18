Москва, , 07:53 — REGNUM Учредить в России должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев. С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передаёт 18 марта RT.

Хамзаев отметил, что сегодня в России проживают 36 млн пенсионеров, и нередко возникают ситуации, когда они вынуждены обращаться в суды, чтобы отстоять своё право на льготы и выплаты, положенные им по закону.

Учитывая возраст пенсионеров, они часто не могут самостоятельно обратиться в суд, поэтому поддержать эту категорию граждан позволил бы институт омбудсмена, объяснил общественник.

«В связи с этим прошу вас поддержать учреждение в России должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров», — говорится в тексте обращения.

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