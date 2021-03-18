Пермь, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году планируют своевременно открыть детские лагеря — с 1 июня. Летом в регионе должно функционировать 1220 лагерей, сообщили в администрации Прикамья.

На организацию летней оздоровительной кампании выделяется 802,4 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов, в 2019 году объем финансирования составлял 784,2 млн рублей. Напомним, из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Пермском крае прошлым летом работало 40 детских загородных оздоровительных лагерей, из них четыре санаторного типа. Отдохнуть смогли 18 007 детей. В 2021 году в лагерях смогут побывать 280 тысяч ребят.

К открытию планируют 52 загородных и санаторных лагеря, 957 лагерей дневного пребывания, 140 — трудовых, 30 — профильных. Кроме того, прорабатывается вопрос открытия 23 палаточных туристических лагерей.

«Акцент хотим сделать на активных формах отдыха — палаточные лагеря, походы, сплавы. В нашем регионе большое количество природных достопримечательностей, а также выстроена система подготовки кадров. Обычно в такой форме ежегодно отдыхают порядка 15 тысяч детей. Но в прошлом году из-за коронавируса туристические лагеря были запрещены. Хотя их популярность среди детей и подростков очень большая», — сказал министр соцразвития региона Павел Фокин, сообщает портал 59.ru.

В настоящее время ведутся переговоры с Роспотребнадзором. Власти рассчитывают получить разрешение.