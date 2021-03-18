Новосибирск, , 07:51 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обсудили пути решения проблемы безнадзорных животных. Их мнения по этому вопросу разделились.

Так, Игорь Умербаев («Единая Россия») выступил за пожизненное содержание животных в приютах.

«По-хорошему, животных надо отлавливать. Лечить, и раздавать желающим. А что делать, если желающих нет? Всё упирается в деньги — уже построить только приют, соответствующий всем требованиям, это миллионы и миллионы рублей. У нас просто нет сегодня таких денег», — уточнил Умербаев.

При этом Денис Субботин («Единая Россия») считает, что гуманным должно быть прежде всего отношение к людям.

«Правильно было бы следующее — поймали собаку, она бесхозная. Неделю ищем её хозяина, вторую неделю подыскиваем ей нового хозяина. Эти две недели животное, конечно, кормим, а потом каким-то гуманным образом его усыпляем, — отметил Субботин. — Этот «гуманизм» по отношению к одичавшим собакам — он абсолютно ложный! Мы что, хотим, чтобы Новосибирская область была собственником тысяч и тысяч бесхозных собак? Наши глубоко уважаемые зоозащитники, естественно, если будет принято решение утилизировать бездомных животных, имеют полное право строить приюты, собирать средства на содержание этих приютов и содержать там хоть бессчётные стаи животных — за свои средства и на деньги неравнодушных к судьбе животных людей. Только своё неравнодушие эти прекрасные люди должны оплачивать сами!»

А депутат Андрей Пак («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») оказался принципиально против того, чтобы животных усыпляли.

«Естественно, если животное не смертельно больное. Но то, что бродячих животных нужно отлавливать, это сто процентов, стерилизовать нужно — это сто процентов, чтобы они просто потом спокойно доживали в приютах свою жизнь. А ещё лучше — находить им новых хозяев», — считает Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев («Единая Россия») заявил: то, что творится сегодня на улицах Новосибирска из-за бездомных животных, уже ни в какие рамки не вписывается.

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