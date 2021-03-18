Париж, , 07:44 — REGNUM Тяжелый период в борьбе с пандемией коронавируса ожидает Францию до середины апреля 2021 года, заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом в эфире телеканала BFM сообщил 17 марта мэр французского города Пуасси Карл Олив.

По словам градоначальника, свой прогноз глава государства сделал в ходе визита в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле. Макрон считает, что для того, чтобы справится с ситуацией понадобятся дополнительные шаги по сдерживанию коронавируса, но при условии их локального применения.

Как сообщило ИА REGNUM, 16 марта gремьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в столичном регионе Иль-де-Франс власти рассматривают возможность введения карантина из-за критического ситуации с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже планируют ввести новые ограничительные меры из-за COVID-19