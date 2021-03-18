Техас, , 07:41 — REGNUM Власти 21 американского штата обратились в суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, который своим указом отменил строительство нефтепровода Keystone XL из Канады. Об этом сообщается в электронной базе федерального окружного суда Южного округа штата Техас.

По мнению инициаторов иска — генпрокуроров штатов Техас и Монтана — отмена строительства грозит утратой рабочих мест для 12 тысяч американцев. Кроме того, местный бизнес и бюджет штатов лишится потенциального источника пополнения доходов.

«С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти», — прокомментировал обращение в суд генпрокурор Техаса Кен Пакстон.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что решение Джо Байдена отменить строительство нефтепровода Keystone XL вызывает разочарование у канадских властей.

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