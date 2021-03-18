Абакан, , 07:41 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 18 марта в правительстве республики.

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Умерли 64-летняя женщина, 70-летний мужчина и 91-летний мужчина. За весь период пандемии в Хакасии скончались 488 пациентов с COVID-19, в том числе 357 человек старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в регионе выявлено 21 624 носителя коронавируса, выздоровели 20 874 человека.

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