Салехард, , 07:39 — REGNUM Жителей сгоревшего в Салехарде дома поселили в гостиницы «Обь» и «Юлана». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Деревянный двухэтажный дом №31 по ул. Чапаева Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Деревянный двухэтажный дом №31 по ул. Чапаева 1072 года постройки сгорел 17 марта. Пострадавших нет.

В доме было 24 квартиры, без крыши над головой остались 70 человек, из них 20 — дети. Для пострадавших от пожара предусмотрена материальная помощь в размере 50 тыс. рублей на семью, на одиноко проживающего гражданина — 20 тыс. рублей, отметили в мэрии.