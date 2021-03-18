Москва, , 07:42 — REGNUM В Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии российские сапёры очистили от мин и снарядов около 1700 гектаров территории и 525 километров дорог. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1690 га территории, 525 км дорог, 1613 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего российские сапёры обнаружили и обезвредили 26 237 взрывоопасных предметов.

Отмечается, что только за последние сутки российские миротворцы обезвредили в районе населённого пункта Мардакерт 12 осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты инженерного подразделения российского миротворческого контингента за прошедшие сутки уничтожили около 120 различных взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха.

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