Ханой, , 07:37 — REGNUM Вьетнам стал пятой страной в мире, которой разрешили экспортировать пищевые продукты, сделанные из насекомых, в Евросоюз, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Согласно постановлению Европейской комиссии 2021/171 Вьетнам предоставил достаточные гарантии безопасности своей продукции. Теперь Ханой может поставлять в страны ЕС пищевые продукты, сделанные из насекомых. Ранее такое право получили Канада, Швейцария, Южная Корея и Таиланд.

По данным агентства, в ЕС считают, что пища из насекомых является питательной, и называют ее «едой будущего». При этом не исключается, что в дальнейшем Вьетнам получит больше возможностей для экспорта пищевой продукции в страны Евросоюза.