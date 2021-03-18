Соликамск, Пермский край, , 07:34 — REGNUM В городе Соликамске Пермского края больница отказала инвалиду в госпитализации. Женщина пожаловалась на это в прокуратуру во время прямой линии по вопросам защиты прав инвалидов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Проверка показала, что женщина страдает сахарным диабетом и является инвалидом второй группы. Она обратилась в больнице к участковому терапевту и заявила о необходимости госпитализации, однако медик выдал направление на дополнительный платный прием к профильному специалисту.

«Указанное требование противоречит законодательству о защите прав инвалидов и порядке оказания им необходимой медицинской помощи», — сказали в надзорном ведомстве.

Главврачу внесено представление с требованием устранить нарушение. После вмешательства прокуратуры женщину незамедлительно госпитализировали.