Москва, , 07:26 — REGNUM Очередная индексация пенсий граждан России запланирована на 1 апреля и составит 3,4%, заявил 17 марта в беседе с агентством «Прайм» глава Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Он отметил, что социальная пенсия, включающая выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны, должна увеличиться в среднем до 10 183 рублей. Биезбардис подчеркнул, что такие выплаты положены тем, у кого нет прав на страховую пенсию.

Эксперт добавил, что для неработающих пенсионеров, которые получают страховую часть, среднегодовой размер выплат может составить около 17 443 рублей. Он также напомнил, что индексация пенсий для указанных категорий граждан рассчитывается до 1 мая и производится до 1 августа каждый год.

Как сообщило ИА REGNUM, 10 марта Минтруд РФ опубликовал проект постановления об индексации на 3,4% социальных пенсий в России с 1 апреля. 13 марта ведомство назвало критерии для дополнительной выплаты к пенсиям российских летчиков и шахтеров.

Читайте ранее в этом сюжете: В России с апреля могут проиндексировать социальные пенсии