Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:26 — REGNUM На Урале 18 марта начнут судить Артёма И., который случайно застрелил своего сослуживца. Заседание начнётся в 11:00 по местному времени (09:00 мск), говорится на сайте Нижнетагильского гарнизонного военного суда.

Артёму И. вменяют часть 2 статьи 349 УК РФ, предусматривающую ответственность за нарушение правил обращения с оружием, по неосторожности повлекшее смерть человека. Ему грозит до пяти лет колонии.

Трагедия произошла осенью 2020 года в одной из воинских частей. По данным СМИ, солдат баловался оружием. Оно выстрелило и пуля попала в человека.