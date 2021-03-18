Кабул, , 07:26 — REGNUM Пассажирский автобус, в салоне которого находились государственные служащие, взорвался в столице Афганистана Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в афганских силовых структурах.

Сообщается, что в автобусе находились сотрудники министерства коммуникации Афганистана. В результате взрыва погибли три человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Данных о состоянии здоровья пострадавших не сообщается. Также пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта два взрыва произошли в разных районах афганской столицы Кабула. В результате терактов погибли три человека, еще 12 получили ранения. Других подробностей не сообщалось.

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