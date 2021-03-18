Сеул, , 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты и Южная Корея намерены совместно бороться с созданием ядерного оружия в КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном по итогам переговоров южнокорейских и американских представителей в Сеуле.

В заявлении говорится, что «северокорейские ракетная и ядерная проблемы являются приоритетом для альянса, подтвердив решимость совместно работать над их решением». В частности, Сеул и Вашингтон настаивают на полном соблюдении всех резолюций Совбеза ООН. Также США подтвердили свои намерения защищать Южную Корею от якобы возможных угроз со стороны КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КНДР заявили о нежелании вести диалог с США и Южной Кореей, пока они не откажутся от агрессивной риторики в отношении Пхеньяна, а также от проведения совместных военных учений. В Пхеньяне добавили, что пока не видят перспектив в поддержании контактов с Вашингтоном.

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