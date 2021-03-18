Пермь, , 07:22 — REGNUM В Перми СУ СКР по региону забрал у полиции материалы проверки по факту избиения десятилетнего мальчика в лифте жилого дома. Ведомство проводит свою проверку и после нее примет процессуальное решение. сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, информация о том, что мужчина нанес удары по лицу ребенка, появилась в соцсетях. Отец пострадавшего мальчика просил помочь найти агрессора. В интернете был размещен видеоролик, где запечатлено, как мужчина вбегает в лифт и начинает наносить с силой удары по лицу школьника.

Инцидент произошёл 14 марта, а на следующий день в полицию поступили сведения из медучреждения о травмах мальчика. Правоохранители заявили о проведении проверки.

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