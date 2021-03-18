Новосибирск, , 07:22 — REGNUM То, что творится сегодня на улицах Новосибирска из-за бездомных животных, уже ни в какие рамки не вписывается. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев («Единая Россия»).

«С одной стороны, жалко бездомных собак, с другой стороны, когда они нападают на детей… Если спросить охотников, то они подтвердят, что бездомные собаки сбиваются в стаи, и превращаются в хищников, которые хуже волков, — отметил Поповцев. — Поэтому здесь надо переступить через жалость, пойти на усыпление животных, которым невозможно подобрать хозяев. Если мы ещё на пару лет запустим ситуацию, то получим море бродячих собак, с которыми смогут справиться только бригады по отстрелу. И ещё одна проблема, про которую никто не говорит — лисы, заражённые бешенством, подошли к городу. И они могут передать эту страшную болезнь собакам. Мы что, хотим получить вспышку бешенства?»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что законопроект об усыплении бездомных собак будет отозван авторами из Госдумы.

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