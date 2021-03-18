Москва, , 07:18 — REGNUM Российские пассажиры хотели бы отменить сбор с пассажира за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс, говорится в письме Общероссийского объединения пассажиров, направленном в Минтранс России.

Речь идёт о ситуациях, когда пассажир вынужден платить за услугу, в которой фактически не нуждается. Вместо неё в Общероссийском объединении пассажиров предлагают обязать авиакомпании назначать место в самолёте. Такой подход избавит клиентов и от объединения выбора места с другой услугой — предварительной покупки места на рейс.

«Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной — пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив, — цитируют «Известия» главу объединения Илью Зотова. — С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете».

Отмечается также, что доля пассажиров, проходящих электронную регистрацию, составляет до 35% в разных авиакомпания. При этом доходы от покупки места в самолёте в январе 2021 года измерялись миллионами рублей.

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