Париж, , 07:23 — REGNUM Президент Французского географического общества (ФГО) Жан-Робер Питт направил президенту России Владимиру Путину приглашение посетить празднования в честь 200-летия организации, которые пройдут в Париже в декабре. Об этом 17 марта сообщает газета L'Opinion.

Торжественная церемония по случаю 200-летия создания во Франции старейшего научного сообщества запланирована на 15 декабря. Она состоится в Большом амфитеатре университета Сорбонна.

По словам автора публикации, «эта наука могла бы сегодня послужить на пользу разрядке в отношениях между Москвой и Парижем», поскольку президент России интересуется географией и возглавляет попечительский совет Русского географического общества (РГО).

Отмечается, что в реальности приезд Путина на юбилей первого созданного в Европе географического общества (основано 15 декабря 1821 года) будет зависеть прежде всего от президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ранее заявили «об отсутствии прикидок по формату и дате встречи» президента России Владимира Путина с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте также: Северный флот совместно с РГО продолжит экспедицию на Новой Земле

Читайте ранее в этом сюжете: Точная дата встречи Путина с Макроном пока не определена – Песков