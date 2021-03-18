Пермь, , 07:12 — REGNUM Орджоникидзевский суд Перми частично удовлетворил исковые требования дочери Дмитрия К., который 4 декабря 2019 года открыл стрельбу по прохожим, и вынес решение о взыскании с Минфина РФ компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование пермячки, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Истец указала, что 11 декабря 2019 года полиция возбудила в отношении нее уголовное дело по части 1 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»). Согласно материалам дела, отец жительницы Перми, используя принадлежащее ей охотничье ружье, совершил убийство и ранил несколько человек. В ноябре 2020 года уголовное дело прекращено за отсутствием в действиях дочери Дмитрия К. состава преступления.

Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 346 тыс. рублей. Суд, учитывая тяжесть предъявленного обвинения, отсутствие применения к истцу меры пресечения, возраст и индивидуальные особенности истца, информацию в средствах массовой информации о совершенном преступлении её отцом, переживания за свою семью, вынес решение о выплате в размере 70 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 декабря 2019 года вооружённый житель микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Перми вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Одна женщина была убита. Двое мужчин получили ранения. Согласно результатам экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и преступления совершил в состоянии невменяемости.

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