Чебоксары, 18 марта 2021, 07:09 — REGNUM Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) подвел итоги всероссийского конкурса на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Лучшим признан проект архитектора Константина Фомина, сообщает РВИО.

Проект мемориала
Проект мемориала
Rvio.histrf.ru

Мемориал будет посвящён строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, которые возводились в первый год Великой Отечественной войны. Его построят возле села Байгулово Козловского района республики на повороте с федеральной трассы М-7 «Волга». Планируется, что мемориал будет открыт 28 октября 2021 — в день объявления всеобщей трудовой мобилизации на строительство оборонительных рубежей в Чувашии.

Организаторы отмечают, что на конкурс было подано 13 проектов от авторских коллективов из пяти регионов — Чувашии, Оренбуржья, Брянской области, Москвы и Подмосковья. В РВИО сообщают, что «большинством голосов» победителем признан проект архитектора Константина Фомина.

Отметим, что одним из авторов Ржевского мемориала Советскому солдату, который был построен в 2018 году, стал архитектор Константин Фомин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Они возводились 80 лет, в строительстве приняли участие 170 тыс. жителей республики.

17 марта глава республики Олег Николаев призвал жителей Чувашии выйти 9 мая на шествии Бессмертного полка не только с портретами «наших уважаемых участников Великой Отечественной войны, но и тех, кто работал на заводах и в полях, строил оборонительные рубежи».

Подробнее: Глава Чувашии призвал выйти 9 мая с портретами строителей рубежей обороны