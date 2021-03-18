Чебоксары, , 07:09 — REGNUM Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) подвел итоги всероссийского конкурса на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Лучшим признан проект архитектора Константина Фомина, сообщает РВИО.

Проект мемориала Rvio.histrf.ru

Мемориал будет посвящён строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, которые возводились в первый год Великой Отечественной войны. Его построят возле села Байгулово Козловского района республики на повороте с федеральной трассы М-7 «Волга». Планируется, что мемориал будет открыт 28 октября 2021 — в день объявления всеобщей трудовой мобилизации на строительство оборонительных рубежей в Чувашии.

Организаторы отмечают, что на конкурс было подано 13 проектов от авторских коллективов из пяти регионов — Чувашии, Оренбуржья, Брянской области, Москвы и Подмосковья. В РВИО сообщают, что «большинством голосов» победителем признан проект архитектора Константина Фомина.

Отметим, что одним из авторов Ржевского мемориала Советскому солдату, который был построен в 2018 году, стал архитектор Константин Фомин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Они возводились 80 лет, в строительстве приняли участие 170 тыс. жителей республики.

17 марта глава республики Олег Николаев призвал жителей Чувашии выйти 9 мая на шествии Бессмертного полка не только с портретами «наших уважаемых участников Великой Отечественной войны, но и тех, кто работал на заводах и в полях, строил оборонительные рубежи».

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