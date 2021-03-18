Абакан, , 07:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 44 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии коронавирус выявлен у 21 624 человек, выздоровели 20 874 человека (96,5% от числа заразившихся).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Хакасии было выявлено 17 носителей коронавируса, выздоровели 27 человек.

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