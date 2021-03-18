Ханты-Мансийск, , 07:05 — REGNUM Рослесхоз поддержал инициативу Югры о создании в регионе карбонового полигона. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

В России создают 12 углеродных (карбоновых) полигонов для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

Как отметила глава ХМАО Наталья Комарова, Югра — одна из самых лесистых территорий России, которая сочетает в себе значительное биоразнообразие, различные виды лесных и водно-болотных угодий, несколько природно-климатических зон. Кроме того, Ханты-Мансийский автономный округ обладает всеми необходимыми научно-техническими возможностями для проведения эксперимента с карбоновым полигоном.