Москва, , 06:58 — REGNUM Таяние вечной мерзлоты на фоне ускоренного потепления климата в России является самой большой и серьезной угрозой для страны. Об этом 17 марта в интервью газете «Взгляд» заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

По его словам, этот процесс может провоцировать различные аварии и катастрофы на территории, относящейся к зоне вечной мерзлоты и составляющей две трети площади РФ. Проблемы связаны с тем, что в таких местах объекты строились без учета таяния грунта.

Кроме того, опасность таит и выброс содержащихся в мерзлоте парниковых газов, концентрация которых в атмосфере и так является высокой. Киселев подчеркнул, что процесс потепления в РФ идет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, а в Арктической зоне страны его скорость наиболее высока.

Климатолог пояснил, что такая ситуация характерная для средних широт Северного полушария, где площадь океана больше площадь суши, что приводит к более быстрому потеплению и охлаждению последней.

Как сообщило ИА REGNUM, 9 марта портал Phys.org распространил информацию о том, что, согласно исследованию группы китайских ученых, Россия и другие страны Северного полушария столкнутся к 2100 году с катастрофическими последствиями изменения климата, выраженными в удлинении летнего периода до полугода. При этом лето станет более жарким, а зима будет длиться всего два месяца.

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