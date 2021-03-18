Брюссель, , 06:57 — REGNUM Сложившаяся в мире ситуация толкает Евросоюз к тому, чтобы увеличить своё геополитическое влияние, написал 17 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«В экономическом плане есть три доминирующих полюса: США, Китай и Европейский союз. Но политически структура более сложна», — отметил он.

По мнению Борреля, заметное влияние на систему принятия решений оказывают региональные державы — Россия и Турция, при этом мировую систему все больше структурирует китайско-американская биполярность. Таким образом, Евросоюзу необходимо наращивать собственное влияние.

«Цель <…> состоит как раз в том, чтобы сократить разрыв между экономической мощью и геополитическим влиянием», — заключает глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что на следующем этапе Евросоюзу «придется действовать более напористо», и в этом кроется главный смысл новой стратегии многосторонности, недавно одобренной Брюсселем.

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