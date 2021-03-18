Чебоксары, , 06:55 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши здания школы в Моргаушском районе. Речь идёт о халатности, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Инцидент произошёл 5 марта 2021 года в Моргаушской средней школе. По данным правоохранителей, из-за ветхости конструкций под тяжестью снега частично обрушилась крыша здания интерната, расположенного на территории образовательного учреждения. В управлении полагают, что в результате были подвергнуты опасности жизнь и здоровье детей и сотрудников школы.

В ходе предварительного следствия ведомством установлено, что с 25 августа 2016 года по 5 марта 2021 года здание интерната (1966 года постройки) использовалось для внеклассных занятий по хореографии, хранения книг и спортивного инвентаря, а также было допущено проживание в нем двух работников школы. Правоохранители отмечают, что данное здание «является аварийным и непригодным для эксплуатации», о чём знали должностные лица школы и администрация Моргаушского района.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время устанавливаются должностные лица, ответственные за использование аварийного здания в учебных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2021 года в Новочебоксарске обрушилась крыша веранды в детском саду, пострадавших нет. По данным прокуратуры Чувашии, предварительная причина обрушения — «накопление снежной массы на крыше веранды», — отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее стало известно, что в Чебоксарах расторгают контракт с подрядчиком, который возводит школу в микрорайоне Садовый и сорвал сроки строительства.

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