Лесосибирск, Красноярский край, , 06:55 — REGNUM По факту пожара, произошедшего в Лесосибирске Красноярского края и унесшего жизни четырёх детей, возбуждено дело о халатности. Подозреваемые — должностные лица органов системы профилактики. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело в отношении неустановленных должностных лиц органов системы профилактики возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По предварительной версии следствия, пострадавшая семья с 2019 года состоит на учёте как находящаяся в социально-опасном положении. Должностные лица органов системы профилактики Лесосибирска не приняли мер к изъятию детей, находящихся в опасном положении. Также не контролировались надлежащим образом условия проживания семьи, состояние жилого помещения.

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Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 17 марта в квартире, расположенной в деревянном многоквартирном жилом доме. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет. Пожилую женщину и 12-летнего мальчика госпитализировали. Ранее по факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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