Екатеринбург, , 06:53 — REGNUM В Екатеринбурге один из жителей дома на Сортировке был избит во время собрания собственников жилья. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, инцидент произошёл на собрании жильцов двух домов по улице Билимбаевской. Гражданин обвинил представителей управляющей компании в подделке подписей, а затем получил удары от молодого человека, стоящего рядом с генеральным директором. После этого директор и агрессор сбежали.

Сейчас по факту нападения работают сотрудники полиции. А сам пострадавший рассказал журналистам, что собственники конфликтуют с управляющей компанией. Также они жалуются на двойные квитанции и огромные суммы, предъявляемые к оплате.