Токио, , 06:49 — REGNUM Правительство Японии намерено снять режим чрезвычайной ситуации в Токио, сообщает агентство Kyodo.

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Ожидается, что об окончании действия режима ЧС в скором времени объявит японский премьер-министр Ёсихидэ Суга. При этом ограничения формально прекратят свое действие 21 марта — их просто не будут продлевать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии выразил готовность отменить режим ЧС в Токио и ближайших к столице префектурах. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет принято после консультаций с экспертами в области здравоохранения.