Ханты-Мансийск, , 06:49 — REGNUM В Югре 20 марта пройдёт субботник «Помоги рыбе» при поддержке Природнадзора и Рыбоохраны Югры, а также Фонда гражданских инициатив. Об этом сообщают «Новости Югры».

Региональный субботник, целью которого является предотвращение ежегодного весеннего замора рыбы в водоёмах Югры, пройдёт на водоёмах Сургута, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Мегиона, Нягани и других городов и районов.

Организаторы акции приветствуют наличие у участников пил, мотоледобуров, лопат.

«Добровольцы и рыбаки будут делать искусственные полыньи и лунки для предотвращения возникновения ежегодного замора рыбы связанного с нехваткой кислорода подо льдом и сохранения рыбных запасов в местных водоёмах», —пояснил руководитель член Общественной палаты Югры Эдуард Логинов.