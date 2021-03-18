Москва, , 06:45 — REGNUM Всю стою историю Запад боролся с любыми формами государственности в России как таковой, а не с тем или иным политическим строем, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Важно отказаться от иллюзий. Со времен Крымской войны XIX века мы наивно считали, что идет борьба с разной формой системы: то с царизмом, то с «красной угрозой», «жутким Сталиным»… Нет, это идет постоянная война геополитическая с Россией. Никакой роли не играет форма общественной организации российского государства. Это геополитическая война с Россией. Каждый раз, когда они делают вид, что борются за российский народ, это ложь, они ненавидят Россию, российский народ и форму существования российской государственности. Надо прекратить себе лгать», — заявил Соловьёв.

По его словам, что бы не происходило на территории России с любым строем и любой формой общественно-политического устройства, Запад всегда будет воевать с Россией, считая своей главной целью уничтожения любых форм государственности на территории России как таковых.