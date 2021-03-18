Токио, , 06:47 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) провело на космодроме Танэгасима успешные криогенные испытания по заправке топливом новой двухступенчатой ракеты-носителя H-III. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба агентства.

«В качестве одного из этапов по подготовке к запуску H-III на территории космодрома Танэгасима были проведены успешные криогенные испытания», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что первый запуск H-III может состояться до окончания 2021 финансового года (завершается 31 марта 2022 года).

H-III имеет длину 63 метра и диаметр 5,2 метра. По расчётам она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту полезный груз массой более четырёх тонн, а на геопереходную орбиту — более 6,5 тонн. Упрощение конструкции ракеты позволит примерно на 50% снизить стоимость запуска по сравнению с этим показателем у её предшественницы — ракеты-носителя H-IIA.

Как сообщало ИА REGNUM, японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) 17 марта представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III.

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