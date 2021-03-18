Чебоксары, , 06:42 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии администрация регионального центра получила предупреждение от антимонопольщиков за передачу части функций по погребению. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

Проверка проводилась на основании материалов прокурорской проверки. В антимонопольном ведомстве установили, что администрация города Марпосада незаконно наделила индивидуального предпринимателя статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела. В управлении уточняют, что закон не допускает делегирование вопросов местного значения.

17 марта УФАС Чувашии выдало предупреждение администрации города Марпосада о прекращении до 20 апреля действий, содержащих признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти»).

«Администрации необходимо расторгнуть договор с предпринимателем на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших», — пояснила начальник отдела Чувашского УФАС Ксения Сергеева.

Напомним, это не первое дело о ритуальных услугах. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году УФАС привлекло к ответственности по аналогичной статье администрацию Чебоксар. В антимонопольной службе пояснили, что МУП «Ритуальные услуги» находилось в том же здании, что и МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», которое оформляет документы для погребения, что создавало более выгодные условия для МУП по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.

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Также УФАС тогда установило, что управление ЖКХ мэрии Чебоксар незаконно наделило «Управление ЖКХ и благоустройства» функциями по соблюдению норм отвода участка для захоронения и ведению учета захоронений.