Москва, 18 марта 2021, 06:36 — REGNUM Россия должна признать, что вина за распад СССР лежит на каждом сознательном гражданине, живших в те годы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, говоря о 30-летии референдума о судьбе Советского Союза и о всем последовавшем за ним, нужно сделать определенные выводы. И выводы заключаются в том, что на каждое свое поражение или неудачу нужно смотреть предельно честно и давать им правильные оценки.
Напомним, что Всесоюзный референдум о сохранении СССР прошел 17 марта 1991 года. По его итогам 77,85% участвовавших в референдуме проголосовали за сохранение СССР как «обновленной федерации равноправных суверенных республик». Однако никого результаты референдума уже не волновали, и 26 декабря того же года СССР не стало.