Москва, , 06:36 — REGNUM Россия должна признать, что вина за распад СССР лежит на каждом сознательном гражданине, живших в те годы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«На самом деле мы должны предельно честно относиться к тому, что происходило с нами, с Советским Союзом и так далее. То, что мы не хотим называть это поражением… А по сути-то, мы потерпели серьезнейшее поражение. Мы сами себя предали в 1991 году, и все, кто к этому времени относятся, виноваты, просто в разной степени. Несоизмеримой разной степени. Одна вина Горбачева, участников Беловежского соглашения, другая вина рядовых граждан», — заявил Затулин.

По его словам, говоря о 30-летии референдума о судьбе Советского Союза и о всем последовавшем за ним, нужно сделать определенные выводы. И выводы заключаются в том, что на каждое свое поражение или неудачу нужно смотреть предельно честно и давать им правильные оценки.

Напомним, что Всесоюзный референдум о сохранении СССР прошел 17 марта 1991 года. По его итогам 77,85% участвовавших в референдуме проголосовали за сохранение СССР как «обновленной федерации равноправных суверенных республик». Однако никого результаты референдума уже не волновали, и 26 декабря того же года СССР не стало.