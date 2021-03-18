Тамбов, , 06:33 — REGNUM Компания, которую ранее называли оператором крупного инвестиционного проекта по строительству завода сжиженного природного газа, — ОАО «Тамбовская газоперерабатывающая компания» получила банкротный иск. Тамбовский арбитраж претензии кредитора планирует рассмотреть 22 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск подан Александром Рапопортом 12 марта 2021 года. Сумма заявленных претензий — 72 591 316,36 рубля. 17 марта дело к производству приняла судья Рыжкова.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в апреле 2007 года. Фирма прописана в селе Вишневое Староюрьевского района. Директор — Виктор Лушников, учредители — ЗАО «Иннефтегазстрой» (в стадии банкротства) и Загид Саидов. Основной вид деятельности — сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки.

Напомним, в 2016 году газета «Коммерсантъ» сообщала, что ОАО выступало оператором крупного инвестиционного проекта в Староюрьевском районе Тамбовской области, который был заявлен ещё в 2012 году. Отмечалось, что завод стоимостью более 20 млрд рублей попробуют возвести без финансирования ВЭБа, так как сделка с госкорпорацией сорвалась.