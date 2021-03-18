Нижневартовск, Югра, , 06:32 — REGNUM Медведица, напугавшая жителей Нижневартовска (ХМАО) утром 17 марта, возвращена хозяину. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Спешим сообщить, что животное не пострадало, возвращено в вольер, из которого и сбежал косолапый. С владельцем животного работают сотрудники полиции Нижневартовска. Им предстоит выяснить откуда у вартовчанина взялись косолапые», — говорится в официальном сообщении.

Выяснилось, что сбежавшей из вольера медведице 1,5 года. В вольере, который расположен возле гостиницы на улице Авиаторов, находилась ещё и мать-медведица. Животные выращены в неволе.

«Их дальнейшую судьбу держат на контроле окружные и городские власти. Мишкам ищут новый дом», — отметили в мэрии.

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