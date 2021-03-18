Лондон, , 06:30 — REGNUM Британское деловое сообщество обеспокоено масштабным оттоком туристов — посещаемость Вест-Энда за последний год упала на 92%, написала исполнительный директор Heart of London Business Alliance Рос Морган в статье для Property Week.

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По её оценке, туристы в Лондоне тратят в пять раз больше, чем местные посетители и рабочие, и к уровню 2019 года по этому показателю британская столица не вернётся до 2023 года.

«Это притом, что Великобритания опередила остальную Европу в развертывании вакцинации от коронавируса», — пишет эксперт.

Рос Морган отметила, что для ускоренного восстановления туристического потока правительству Великобритании придётся разработать «целенаправленный, амбициозный и хорошо финансируемый план», и объявить о нём 23 марта, когда в Лондоне вспомнят о годовщине объявления карантина.

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