Улан-Удэ, , 06:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 291. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 714 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 750 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 640 больных. На амбулаторном лечении находится 553 человека, наблюдается 30 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 33 348 (+108) человек.

В реанимации остаются 67 пациентов в тяжёлом состоянии (43 — старше 65 лет). В том числе 33 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (18 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 69,9% — из 915 перепрофилированных коек занято 640.

Как сообщало ИА REGNUM, в Селенгинском районе Бурятии, где заболеваемость втрое превышает средний уровень по региону, сохраняется действие дополнительных ограничений, введённых из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом.

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