Чебоксары, , 06:25 — REGNUM В Чувашии трёх жителей Санкт-Петербурга подозревают в серии интернет-мошенничеств: по данным следствия, они предлагали приобрести телефоны известных марок по низкой цене, но затем присылали либо старые смартфоны, либо других моделей. Жертвами стали 13 жителей Чувашии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Правоохранители установили, что с мая по декабрь 2019 года неустановленные лица создали специальные сайты по продаже смартфонов известных брендов. По данным следствия, после оплаты товара потерпевшие получали бывшие в употреблении телефоны или смартфоны иных марок, которые значительно уступали заказанным по техническим параметрам и цене.

В надзорном ведомстве уточняют, что телефоны предлагали по стоимости, которая была значительно ниже рыночной. На эту уловку попались 13 жителей Чувашии, в том числе один несовершеннолетний.

По версии следствия, в состав преступной группы входили четыре жителя Санкт-Петербурга, из них трое были задержаны в северной столице и Ленинградской области. В настоящее время они находятся под арестом.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Следствие не исключает, что пострадавших может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чебоксарец лишился 700 тыс. рублей, оформив 12 займов. Со слов пострадавшего, ему позвонил якобы представитель правоохранительных органов и убедил в том, что тот имеет право на компенсацию в рамках уголовного дела, заведённого в отношении организации по продаже пищевых добавок. После этого стали поступать звонки от «юристов и страховых агентов», которые запросили деньги на оказание услуг.

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