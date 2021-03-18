Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:24 — REGNUM На модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта, обновление парка и строительство новой инфраструктуры Новокузнецк в течение трёх лет получит 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Напомним, что 6 марта 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса, а правительство РФ выделило 51 млрд рублей на реализацию пунктов соглашения до 2024 года. Часть средств получит Новокузнецк.

Уточняется, что на эти средства город приведёт в нормативное состояние трамвайные пути и энергохозяйство, восстановить контактную сеть. Так, в 2021 году запланирован капитальный ремонт на проспекте Орджоникидзе, на пересечении улиц Ленина, Обнорского и в Топольниках.

«В планах — ремонт пути десятого маршрута и на ул. Дружбы. Эти мероприятия позволят увеличить среднюю скорость движения трамваев почти всех городских маршрутов более чем на 15%», — подчеркнули в мэрии.

Также в текущем году планируется приобрести 20 современных трамвайных вагонов и 19 троллейбусов.

За три года парк муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия пополнится 75 единицами техники.