Москва, , 06:21 — REGNUM Исключительным шагом в дипломатии назвал вызов для консультаций в Москву российского посла в Вашингтоне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 17 марта он написал на своей странице в Twitter.

По мнению сенатора, за этим вполне может последователь отзыв главы российского посольства из США и понижение уровня отношений между странами.

«Посол РФ в Вашингтоне вызван в Москву для консультаций — в ответ на оскорбительный выпад Байдена в адрес Путина. Это — исключительный в дипломатии шаг, следующий — отзыв посла и понижение уровня дипотношений», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что происходящее указывает на готовность властей РФ пересмотреть свои отношения с Вашингтоном.

«Москва явно настроена на переоценку всей совокупности отношений с США», — добавил Пушков.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву с целью проанализировать перспективы российско-американских отношений после обвинений Белого дома в отношении России во вмешательстве американские президентские выборы и угроз привлечь Москву к ответу.

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова называла крайне необычным событием вызов посла на Родину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя это событие, заявила, что США будут действовать в отношении России «прямолинейно», а не так, как это было при предыдущей американской администрации.

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