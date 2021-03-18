Красноярск, , 06:20 — REGNUM Задержана жительница Красноярска, подозреваемая в убийстве своего сожителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В отношении 39-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительной версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта женщина распивала спиртное со своим 27-летним сожителем. Пара поссорилась по малозначительному поводу. В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в грудь. Удар оказался смертельным.

Через восемь дней красноярка расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. Затем женщина вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города. По пути грузчики заметили, что из холодильника течёт кровь. Они спросили у женщины, что там находится, она во всём призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицию. Красноярку задержали.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области мужчина стал фигурантом дела об убийстве своего сына.

Читайте также: Свердловчанин обвинён в убийстве своего сына