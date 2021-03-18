Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:16 — REGNUM В Новокузнецке сегодня, 18 марта, запланированы праздничные мероприятия в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Праздничные концерты порадуют жителей Новокузнецка, а яркие викторины и выставки удивят подписчиков в соцсетях», — уточнили в администрации муниципалитета.

Так, во «Дворце культуры «Алюминщик» состоится выставка детских рисунков «Широка страна моя родная», во внутреннем дворе ДК «Строитель» пройдёт праздничный репортаж с информационной исторической справкой о воссоединении Крыма с Россией и аудиотрансляцией Симфонии №2 Рахманинова, творческие коллективы поздравят жителей Орджоникидзевского района, многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района приглашает на праздник в рамках фестиваля «Крымская весна».

А завтра, 19 марта, в социальных сетях Новокузнецкого художественного музея пройдёт видео-презентация живописных и графических работ известных художников России, Детская школа искусств № 58 в соцсетях проведёт тематическую лекцию «Вдохновляющий Крым».

Праздничные мероприятия на территории Новокузнецка запланированы также 20 и 21 марта.